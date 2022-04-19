مذيعو التليفزيون يحتفلون بعيد ميلاد بثينة كامل.. صور

احتفل عدد من مذيعي قطاع الأخبار في التليفزيون المصري، بالإفطار الجماعي السنوي لهم، على ضفاف النيل، حيث حضر عدد كبير من مذيعي وأعضاء الإدارة العامة للمذيعين في حفل الإفطار الذي تم الاحتفال فيه بعيد ميلاد الإعلامية الكبيرة بثينة كامل.

حضر الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للمذيعين بقطاع الأخبار، نجوم الأخبار من أجيال متعاقبة، حيث وثق عبد الله يسري لقطات من الإفطار عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

وكتب: "على صفحة النيل الخالد تم إقامة حفل إفطار الإدارة العامة للمذيعين -قطاع الأخبار - بحضور نجوم الأخبار من أجيال متعاقبة وتنفيذاً لتقليد عريق للمدرسة الإعلامية المصرية، وفي جو يسوده بلغ الود والمحبة تم الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية الكبيرة بثينة كامل".