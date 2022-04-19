ميمي جمال : كان نفسي أخلف ولد عشان أبسط جوزي وأرضيه | شاهد

أجابت الفنانة " ميمي جمال " على أحد الأسئلة الموجهة لها من الإعلامية " راغدة شلهوب " عن أمنيتها في أن تنجب ولد ، قائلة :" أه اتمنيت وجوزي أتمنى كمان لأن حسن كان متجوز قبل مني ومخلف بنت فأنا لما أتجوزنا كانت أمنية حياته يجيب ولد وهو عشان عاوز كان نفسي أراضيه وأبسطه " .

وأضافت الفنانة " ميمي جمال " ، خلال لقائها لـ برنامج " سابع سما " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، ومن تقديم الإعلامية راغدة شلهوب " ، أنها كتبت جميع ثروتها لبناتها ، موضحة : " حبيت أن تعبي يبقا لولادي البنات الاثنين " .

وتابعت : " حسن جوزي كتب ثروته لبناته قبل وفاته في المستشفى ، وكان ليه وجهة نظر أن الأولاد مش بيشلوا أبائهم إلا وهما محتاجينهم، وده كان سبب كتابته للوصية في المستشفى .