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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب على ملعب العربي الزاولي

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول بالمغرب في العاشرة مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الفريق على أن يخوض مرانه على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي، الذي يبعد نحو نصف الساعة عن فندق الإقامة في مدينة كازابلانكا.

وقام الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بمعاينة عدد من الملاعب قبل أن يستقر على ملعب العربي الزاولي نظرًا إلى جودة أرضيته وتجهيزاته المميزة.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا ملعب العربي الزاولي الاتحاد البيضاوي

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