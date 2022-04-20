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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

أرشيفية
أرشيفية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.4 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 342 مبايعة بقيمة 842.07 مليون درهم منها 52 مبايعة لأراض بقيمة 197.04 مليون درهم و290 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 645.03 مليون درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 518.77 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 41.58 مليون درهم و37 رهن فلل وشقق بقيمة 477.18 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 400 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 31 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 61.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 19 مليون درهم.

اقتصاد الامارات الشيخ محمد بن راشد التصرفات العقارية تصرفات عقارات دبي الأراضي والأملاك Finance Real Estate

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