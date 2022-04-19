فخري الفقي: 150 عضوا ناقشوا الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة..فيديو

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن 150 عضوا ناقشوا بجدية الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحد الأقصى للأجور وترشيد الإنفاق.

أضاف فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الحكومة تأخذ بتوصيات مجلس النواب بخصوص زيادة المستشارين في الحكومة وأكدوا إلتزامهم بها.

وتابع ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن بعض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات من بينها عدم التزام الصناديق الخاصة في عدد من الجامعات الحكومية بالمعايير السليمة عند الصرف ، وان هناك مخالفات.

وأشار إن الإيرادات العامة من الضرائب زادت بنسبة 13.7 % بينما في العام السابق كانت الإيرادات الضريبية بنسبة 14 % ، بينما الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 17.8 % وهو مؤشر إيجابي.