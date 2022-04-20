مصطفى الفقي: هيكل كان رجلا شديد الذكاء وظاهرة تستحق الاهتمام.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن هيكل كان رجلا شديد الذكاء، مؤكد أنه كان ظاهرة تستحق الاهتمام.

وأضاف “الفقي”، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أنا مع الجيل الذي تربى على مقالات هيكل، مشيرا إلى أنه كان يكتب المقال السياسي كأنه قطعة أدبية”.

وتابع المفكر السياسي، أن هيكل كان ودودا وكان مجاملا، مؤكدا أن الناس اختلفت حول هيكل، وهناك من يرونه كاتبا منفردا، وهناك من يرونه عكس ذلك.

وأشار مصطفى الفقي إلى أن هيكل كان صاحب مدرسة صحفية كبيرة وله مريدون كثر، مؤكدا أنه من القراء المتيمين بهيكل ويحب ألعابه اللغوية.