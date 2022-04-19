إنتر يكتسح ميلان بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق إنتر لنهائي بطولة كأس إيطاليا، بفوزه الكبير على غريمه ميلان بثلاثة أهداف دون مقابل، في إياب دور نصف النهائي.

افتتح الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة بتسديدة رائعة على الطائر، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله دارميان من الجهة اليمنى.

وعاد مارتينيز ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 40 من متابعة لتمريرة زميله خوان كوريا.

فريق ميلان حاول العودة في النتيجة، وسجل لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر هدفًا في الدقيقة 66 تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 82، أكد الألماني روبين جوسينس انتصار إنتر بتسجيله الهدف الثالث، ليتأهل رفقة فريقه للمباراة النهائية.

إنتر سيلاقي في المباراة النهائية، الفائز من مباراة فريقي يوفنتوس وفيورنتينا

ويلاقي فريق إنتر في المباراة النهائية، الفائز من مباراة فريقي يوفنتوس وفيورنتينا والتي ستُقام غدًا.