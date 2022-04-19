المفتي: إحياء قيم الحب والتسامح والتعايش ضرورة إنسانية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن إحياء قيم الحب والتسامح والتعايش واحترام الآخر قبل أن يكون واجبًا دينيًّا دعت إليه الديانات وأوجبته نصوصها؛ فهي قيم عليا وضرورة إنسانية أصيلة.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج « مكارم الأخلاق في بيت النبوَّة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا تنشأ حضارة ولا تقوم مدنيَّة ولا يتقدَّم البشر إلا في ظلِّ الاحترام المتبادل، لا فرق بين عِرق وآخر، ولا فرق بين جنس وآخر.



وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرِّب سلمان الفارسي ويقول: "سلمان منا آل البيت"، ويقرِّب مَن اتَّقى بِغَض النظر عن ماضيه أو ديانته قبل الإسلام.



