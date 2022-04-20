أخبار التوك شو | فتاة مصرية تنهار بعد إهانة صاحب كافيه لها.. رامز جلال عن تارا عماد: رئيس جزيرة النعام.. فوجئنا بصراخها ورغبتها بالقفز لولا تدخل والدها

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم ابرزها :

كشف أشرف محمد، شاهد عيان، ومنقذ «فتاة البلكونة» حقيقة إلقاء أب لابنته من البلكونة بمنطقة فيصل، قائلا : «فوجئنا بصراخ من الفتاة ورغبتها في القفز من البلكونة لولا محاولة والدها إنقاذها».

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن 150 عضوا ناقشوا بجدية الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحد الأقصى للأجور وترشيد الإنفاق.

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن المضاد الحيوي يجب أن لا يصرف إلا بروشتة طبية، مؤكدا أن المضادات الحيوية بمثابة كائن حي يستخدم للقضاء على الميكروبات.

دخل الموسيقار محمد أبو اليزيد ، في نوبة بكاء على الهواء بسب عرض صورة والدته الراحلة: قائلا: أنا عايش في الدنيا بدعائها وكل اللي أنا فيه بفضلها.. كنت أحن واحد عيلها.. أمي وأبويا من طنطا".

عرض برنامج "الصدمة" اليوم ، مقلبا تم تصويره في السعودية، تضمن قيام مدير كافيه بإهانة عاملة الكاشير دون حق.

عرض برنامج "الصدمة" اليوم مقلبا تم تصويره في مصر، تضمن إهانة صاحب الكافية لعاملة لديه، ليقول لها: “انتي مش نافعة في الشغلانة دي”، لتقول له باكية “متحرجنيش قصاد الناس ومش هعمل غلط تاني”.

أكد الفنان كريم فهمي، أن عائلة السبكي وقفت بجانب السينما المصري فى وقت صعب للغاية، قائلا: "بحب السبكي وأنا اشتغلت مع أحمد السبكي وأفلامي الأخيرة كانت معاه وهو من أكثر الناس اللي وقفوا جنب السينما في وقت كان صعب".

وعلق رامز جلال على وصول الفنانة تارا عماد: “رئيس جزيرة النعام داخلة علينا".

قال الفنان طارق الدسوقي، إنه قدم شخصية سيد درويش بمسلسل "زمن عماد الدين"، مؤكدا أن شخصية سيد درويش قدمها الفنان كرم مطاوع في السينما ايضا.

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن أم المؤمنين مارية بنت شمعون القبطية وعي آخر زوجات الرسول محمد صلي الله عليه وسلم كانت مصرية.



