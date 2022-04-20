أحلام سعيدة 18: شيرين تنجح في توفير مصروفات عملية ديدي

عرضت أحداث الحلقة ١٨ من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الاحداث المثيرة.

وشهدت أحداث الحلقة ١٨ استمرا محاولات “شيرين” غادة عادل فى مساندة"ديدى" يسرا فى بيع سيارتها لاجراء عملية بصرها.

وذهبت “شيرين”لصديقها في العمل كي يساعدها في بيع سيارة “ديدى” وعرضت عليه شراءها،ووعدها بالتفكير.

واضطرت “شيرين” الأولى إلى منح "ديدىة 50 ألف جنيه موضحة لها أن السيارة جرى بيعها.

وتستمر محاولات “شروق” زوجة الفنان نور محمود الثانية الايقاع بينه وبين “ليلى” لعدم الذهاب لها وتركها.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة



مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب .