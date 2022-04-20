فلكلور باكستان بالأوبرا وفرقة أم كلثوم تستعيد ذكريات الطرب | صور

اقيمت سهرة باكستانية بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة، ضمن الليالى الاسلامية التي تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر خلال شهر رمضان المعظم

وتضمنت ملامح من الفنون المحلية للدولة الاسيوية الى جانب عدد من الاعمال الروحانية كان منها سلامات يا وطن ، هم سوبكا ، زيند أباد ، مديح من جامعة الأزهر ، يا نبي السلام عليك ، قصيدة البردة ، العويس بالاضافة الى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية .

كما شهد المسرح المكشوف حفلا لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار تضمن نخبة مختارة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقى موكب النور ، ساكن في حي السيدة ، عمري ما دقت ، أشكي لمين ، إمتى الزمان ، من حبي فيك ، رايداك ، يا وحشني رد عليا ، الهي ما أعظمك ، وجهك مشرق ، يا عشاق النبي ، سلم علي ، لاموني الناس ، يا دلالي ، على قد الشوق ، عطشان يا اسمراني ، خايف أقول ، كل ده كان ليه ، يا محمد ..اداء السيد رزق ، مريم هاني ، عمر حمدي ، حبيبة حاتم، محمد فودة ، يحيى عراقي ، نيللي زيدان ، مصطفى عبد الناصر ، أمل ، فرح ، كريستينا، فتحي ناصر ، نادين العمروسي ، أحمد عبد العزيز ، أسماء الدسوقي ، محمد حربي ، حسين محب، سهيلة بهجت وعازف الكمان الدكتور محمد السيد .

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