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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| لحظة إنقاذ طفلين من حريق منزل هائل بالهند

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أنقذت شرطة الهندية، طفلين صغيرين من مبنى سكني محترق بعد أن أسقطتهما والدتهما من النافذة مع تصاعد دخان كثيف.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، اشتعلت النيران في مبنى Pine Glen Apartments في 11 أبريلبعد أن قيل إن رجلاً في السبعينيات من عمره اسقط شمعة مشتعله على ،  بطانية قريبة مه لتضرم لنياران بعد ذلك في المبنى السكني.


كان لا بد من إجلاء عشرين شخصًا من المبنى حوالي الساعة 3.30 صباحًا ، بمن فيهم أم و اطفالها.

 

أصدرت إدارة شرطة لقطات للحريق يوم الاثنين، تظهر اللحظة الدرامية التي يتعين على الأم فيها إلقاء أطفالها في أحضان ثلاثة ضباط منتظرين.

يمكن سماع صوت امرأة  عبر الفيديو المسجل، وهي تسعل بينما كان الضابط ، الذي لم تعلن الشرطة عن اسمه الأول ، يدور حول الجزء الخلفي من المبنى ويطلق صفارات الإنذار في خلفية المنزل.

 

ليتمكن الضباط من انقاذ  المرأة وطفليها  بعد استنجادها بهم ، في مشهد دب الرعب في قلوب المتواجدين في مكان الحادث.
 


 

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