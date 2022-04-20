هاتف محمول ينقذ جنديا أوكرانيا من الموت المحقق | فيديو

نجا جندي أوكراني من الموت المحقق بعد أن اخترقت روصاصة روسية هاتفه المحمول بدل من ان ترشق في قلبه خلال معركة عسركية عنيفة في شرق أوكرانيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يوضح مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت يوم الاثنين الجندي المبتسم مع شريط أزرق ملفوف حول ذراعه يشير إلى أنه أوكراني ، يسحب الهاتف التالف من جيبه ويعرضه على أحد رفاقه وبيه رصاصه كادت ان تخترق صدره.

فيما يمكن رؤية الرصاصة بوضوح وهي مخترقة شاشة الهاتف، وحولها قطعة معدنية حادة يعتقد أنها جزء من الرصاصة الروسية التي اطلقت عليه.

وأفادت الصحيفة البريطانية، انه ليس من الواضح بالضبط متى أو أين تم تصوير اللقطات.

فيما يشير تساقطت الثلوج ، إلى أن مقطع الفيديو لم يتم التقاطه في الأيام الأخيرة ، حيث كانت درجات الحرارة في معظم أنحاء شرق وجنوب أوكرانيا.