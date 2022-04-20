عباس شراقي: إثيوبيا تستعد لعمل تخزين ثالث للمياه خلال الصيف |فيديو

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا كل عام سيكون لديها مرحلة لتخزين جزء من المياه، مؤكدًا أن أثيوبيا خلال العامين الماضين قامت بعمل تخزين أول وثان.

وأضاف عباس شراقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، إن إثيوبيا تحضر هذا الصيف لعمل تخزين ثالث، مؤكدًا أن الخطوة الأولي كانت عبارة عن تشغيل توربين لتصريف المياه التي تمر من أعلي الممر الأوسط ولكن التوربين فشل في هذا الغرض.

وأوضح عباس شراقي، أن الآن الممر الأوسط لسد النهضة جف منذ شهر وبدأت إثيوبيا في وضع الخرسانة علي الجوانب وعلي الممر الأوسط لأنه يجب رفع السد بالكامل هذا العام وليس الممر الأوسط فقط.

وتابع: إثيوبيا يجب أن تقوم بعمل تعلية للسد في وقت سريع وهذا لن يحدث بسبب ضيق الوقت وفي جميع الأحوال هناك تخزين سيتم وهي خطوة أحادية تقوم بها إثيوبيا للمرة الرابعة وهذا لن يضر بمصالح مصر المائية .