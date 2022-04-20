عضوة بهليوبوليس تطالب بعمل مناظرة مع رئيس مجلس الإدارة على الهواء.. فيديو

قالت رقية سلطان إحدى أعضاء نادي هليوبوليس ، أنا قمت بعمل مداخلة هاتفية سابقة في إحدى البرامج التلفزيونية لمناقشة بعض سلبيات النادي وتم الهجوم علي من قبل رئيس مجلس الإدارة بسبب المداخلة .

وأضافت رقية سلطان خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن هناك الكثير من مخالفات نادي هليوبلس التي تحدث تقدمنا بها إلي رئيس مجلس الإدارة وإلى الآن لم يتم الرد علينا ، مؤكدة أن رئيس النادي أغلق الصفحة الرسمية للنادي وقمنا بعمل صفحة موازية لها .

وطالبت رقية سلطان " بعمل مناظرة مع رئيس نادي هليوبلس للرد على المخالفات المقدمة له بالمستندات ولكنها لا تتوقع حدوث هذا لأنه عضو بالبرلمان ، مؤكدة أن هناك الكثير من الأعضاء المتضررين ويجب حل مشكلتنا .

وتابعت : إن من ضمن المخالفات المرصودة هو عدم معرفة حقيقة عدد العضويات الخاصة أن كانت 300 عضوية أم 600 عضوية .