إكرامي: ممكن أدرب بعد الاعتزال.. وياسمين عز: أنصحك تكون مدرب تنمية بشرية.. فيديو

قال شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، إن “انا مبتهاونش في اى حاجة في حق ولادي وفيه ناس بتجبر الواحد أنه ياخد رد فعل معين على العكس من طبيعيتى، لو شعرت أن حاجة هتمس حياه اولادى”.

وأضاف شريف إكرامي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن أحد الأطباء وصف علاج خاطئ لأبنتي، والحمد لله انه مديتهاش العلاج ده لانه كان ممكن يدمرلها الكبد".

وتابع حارس مرمى نادي بيراميدز، أن "مقولة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، انا مش زعلان منهم انا زعلان عليهم ليست موجهة لي لان قرار خروجي من النادى الاهلى كان من الباب الكبير

والجميع مرحب به"

وأشار شريف إكرامي إلى أنه “كنت في أوقات سابقة لا أفكر في التدريب، ولكن من الممكن أن ادخل مجال التدريب، لترد عليه الإعلامية ياسمين عز، انا انصحك مدرب تنمية بشرية هحضر أول كورس عندك”



