رجال يد الشمس يحسمون البقاء في دوري المحترفين بالفوز على المنصورة

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حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال، الفوز على ستاد المنصورة بنتيجة 36/30، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ليضمن الفريق البقاء في دوري المحترفين.

وسيطر فريق الشمس على مجريات اللعب، خلال أحداث سير المباراة، التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ليضمن البقاء في دوري المحترفين للموسم المقبل، قبل مباراتين من نهاية الدورة المجمعة.

ويلعب الفريق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء أمام الحوار، قبل أن يختتم مبارياته في الدورة المجمعة أمام المعادي بعد غد الخميس.

وحرص د. أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس على تهنئة الجهاز الفنى واللاعبين على الأداء الرائع الذى قدموه فى المباريات الأخيرة وقتالهم من أجل البقاء فى دورى الأضواء للعبة .

ويتكون الجهاز الفني والإداري من، قاسم إبراهيم مديرًا فنيًا، هاني مايا مدرباً، خالد أبو طالب أخصائي العلاج الطبيعي، إسلام خضر إداريا.