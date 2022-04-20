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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: شكوى الوداد المغربي ضد أمين عمر للضغط فقط والحكم لن يتغير

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه من غير المتوقع أن يستجيب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لشكوى الوداد المغربي، للحكم المصري أمين عمر، بعدما أعلن "كاف" تعيينه حكمًا لمباراة شباب بلوزداد في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC ، أكد مصدر بلجنة الحكام في تصريحات خاصة لبرنامجنا، بأن الطاقم المصري المُقرر أن يُدير مباراة الوداد وشباب بلوزداد الجزائري، لن يتغير، وأن النادي أُخطر بتعيين أمير عمر حكمًا للمباراة منذ اسبوعين.

وأكمل شبانة، شكوى الوداد حاليًا ضد أمين عمر، يسعى النادي المغربي من خلالها للضغط على الحكم ليس أكثر، وإن الطاقم سيُسافر للمغرب يوم الخميس المقبل استعدادًا للمباراة المُقرر إقامتها الأحد المقبل.


وكانت تقارير مغربية أشارت إلى تقدم الوداد  بشكوى للكاف ضد تعيين أمين عمر حكمًا للمباراة، حيث أن هناك تحفظات على أداء الحكم في مباراة الفريق المغربي أمام الملعب المالي في النسخة الماضية بدوري أبطال أفريقيا.

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