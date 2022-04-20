عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مؤسسة العويس الثقافية بأبوظبي تنظم حفل توقيع «كتب وكتاب».. السبت المقبل

كتب وكتاب ـ قراءات
كتب وكتاب ـ قراءات مختارة

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في التاسعة والنصف، مساء يوم السبت المقبل، حفلا لتوقيع كتاب عبد الغفار حسين "كتب وكتاب ـ قراءات مختارة" الصادر حديثا عن المؤسسة. 
يحتوي الكتاب على مائة وخمسين كتابا استعرضها المؤلف في مختلف المواضيع، بينها ستون كتابا لمؤلفين من الإمارات، وهي دلالة إيجابية على تصاعد حركة التأليف والنشر في الإمارات بشكل متواصل إلى جانب حركة النشر في مجمل المنطقة العربية. 
الكتاب جاء في 842 صفحة من القطع المتوسط تصدرته لوحة فنية من مقتنيات عبد الغفار حسين وحمل الجزء الأول توقيع الفنان محمد فهمي في الإشراف الفني وقامت بجمع المادة إنجي العوني وعمل أحمد أبو زيد على الإخراج والتنفيذ. 

الامارات توقيع كتاب محمد فهمي المنطقة العربية مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عبد الغفار حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

دعاء يبطل السحر فورًا .. علاج رباني من 33 كلمة رددها الشعراوي

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

القبض على 5 أطفال يلقون أكياس المياه على السيارات في بورسعيد

ترشيحاتنا

قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري| سيارات متحركة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين

وفقا للقانون .. كل ما تريد معرفته عن نقل ملكية العلامات التجارية وشروط استغلالها

«الدولار» يعيق الزمالك عن التعاقد مع أجانب.. والإدارة تعدل لائحة الإعلانات

رئيس هيونداي يفوز بجائزة مجلة Newsweek لصناعة السيارات 2022

قائد عسكري أوكراني في ماريوبول: نواجه ساعاتنا الأخيرة هنا

موجة متجمدة تضرب بريطانيا ودرجات الحرارة تصل إلى تحت الصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

لحظات بين الحياة والموت.. تفاصيل فيديو فتاة البلكونة المروع بين الأب وابنته

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

فيديو

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ