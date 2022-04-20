مؤسسة العويس الثقافية بأبوظبي تنظم حفل توقيع «كتب وكتاب».. السبت المقبل

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في التاسعة والنصف، مساء يوم السبت المقبل، حفلا لتوقيع كتاب عبد الغفار حسين "كتب وكتاب ـ قراءات مختارة" الصادر حديثا عن المؤسسة.

يحتوي الكتاب على مائة وخمسين كتابا استعرضها المؤلف في مختلف المواضيع، بينها ستون كتابا لمؤلفين من الإمارات، وهي دلالة إيجابية على تصاعد حركة التأليف والنشر في الإمارات بشكل متواصل إلى جانب حركة النشر في مجمل المنطقة العربية.

الكتاب جاء في 842 صفحة من القطع المتوسط تصدرته لوحة فنية من مقتنيات عبد الغفار حسين وحمل الجزء الأول توقيع الفنان محمد فهمي في الإشراف الفني وقامت بجمع المادة إنجي العوني وعمل أحمد أبو زيد على الإخراج والتنفيذ.