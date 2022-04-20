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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإيسيسكو تشارك في إطلاق شهر التراث بالمغرب

منظمة العالم الإسلامي
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

شارك الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، في حفل الإطلاق الرسمي لشهر التراث المغربي، والذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية.
وخلال الإطلاق الرسمي، تم تدشين علامة التميز "تراث المغرب"، والتي تهدف لحماية وصون التراث الثقافي المغربي، إضافة إلى تقديم تطبيق "طريق الإمبراطوريات" لإتاحة الفرصة للقيام بزيارة افتراضية لعدد من المواقع التاريخية في المغرب.
ويمتد شهر التراث في المغرب اعتبارًا من 18 أبريل 2022، وهو اليوم العالمي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، إلى 18 مايو 2022، اليوم العالمي للمتاحف، حيث سيشهد عددا من الأنشطة المتنوعة، منها 18 ورشة عمل لأطفال المدارس، و11 نشاطا فنيا، وعرض 29 مقطع فيديو للتعريف بالتراث المغربي داخل وخارج المغرب، ومؤتمرات وورشات حضورية وافتراضية.

المغرب منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة اليوم العالمي للمتاحف منظمة العالم الإسلامي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم المعالم التاريخية الإيسيسكو

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