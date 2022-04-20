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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحثون ما قبل التخرج

مبادرة «طلاب طنطا» ضمن أفضل 4 مشروعات مؤثرة على مستوى الجمهورية

مبادرة باحثون ما
مبادرة باحثون ما قبل التخرج

فاز فريق من طلاب جامعة طنطا بتمويل لمبادرة "باحثون ما قبل التخرج" ضمن أفضل 4 مشروعات مؤثرة على مستوى الجمهورية في مسابقة صناع التغيير 2022، والتي أطلقها صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي، وذلك تحت رعاية دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود ذكى رئيس جامعة طنطا.
وأكد دكتورمحمود ذكى رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على دعم ريادة الأعمال والطلاب المُبتكرين من أبناء الجامعة، للإسهام في تحويل أفكارهم الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشاد رئيس جامعة طنطا، بدور وزارة التعليم العالي، في دعم ملف ريادة الأعمال بالجامعات، بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، مثمنًا جهود صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ لدعم الفرق الفائزة في مرحلة التصفيات لمسابقة صناع التغيير، ودعم الطلبة المبتكرين التي يتم اختيارهم من كل الجامعات على مستوى الجمهورية، لتحقيق أهداف واستراتيجية مصر 2030.

رئيس جامعة طنطا وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي جامعة طنطا البحث العلمي مصر 2030 طلاب طنطا

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