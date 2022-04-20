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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تسريبات تكشف تفاصيل جديدة حول هواتف آبل iPhone 14.. ميزة جديدة من «إنستجرام» تتيح للمستخدمين الترويج لمنتجاتهم بسهولة

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إنستجرام يتيح جمع التبرعات عبر ميزة "Reels"
 

أتاحت منصة إنستجرام للمستخدمين إمكانية إنشاء وجمع التبرعات مباشرة عبر ميزة الفيديوهات الترفيهية القصيرة Instagram Reels.

 

شاومي تعلن موعد إطلاق أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 في الأسواق
 

أعلنت شركة شاومي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة أجهزة التابلت  Xiaomi Mi Pad 5 في 27 أبريل في القادم في الأسواق العالمية، وذلك بعدما تم إطلاقه الصين للمرة الأولى في شهر أغسطس الماضي، حيث قدمت السلسلة مواصفات جبارة مع أسعار مناسبة للفئة المتوسطة واستطاعت تحقيقات مبيعات هائلة.

 

كل ما تريد معرفته عن سعر ومواصفات نظارة الواقع الافتراضي Pico Neo 3 Link
 

مع تنامي سوق نظارات الواقع الافتراضي التي ستستخدم قريبا في عالم ميتافيرس الافتراضي، أطلقت شركة Pico الصينية منذ أيام نظارة الواقع الافتراضي Pico Neo 3 Link مع عدد من وحدات التحكم في الحركة الخاصة التى  تبدو متشابهة مع أدوات التحكم باللمس.

 

إنستجرام يتيح للمستخدمين الترويج لمنتجاتهم بسهولة من خلال هذه الميزة
 

أطلق تطبيق Instagram إنستجرام ميزة جديدة طال انتظارها للمستخدمين لتمكينهم من الترويج بسهولة للمنتجات الخاصة بهم، حيث سمح للمستخدمين إمكانية عمل" tagging" أو تضمين اسم وصفحة المنتج.

 

تسريبات جديدة تكشف تصميم هواتف iPhone 14 ومواصفاته
 

كشفت تسريبات جديدة التصميم الذى ستأتى به هواتف آيفون iPhone 14 القادمة من شركة آبل، حيث ستكون السلسلة عبارة عن 4 هواتف هي iPhone 14 و iPhone 14 Max ، و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max .

التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا صدى البلد Instagram شاومي iPhone

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