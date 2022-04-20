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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ضمن مراكب النجاة..ختام تدريب 200 رائدة ريفية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

دورات التدريب ضمن
دورات التدريب ضمن مراكب النجاة

 أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، عن ختام فعاليات تدريب 200 من رائدات المجلس بمحافظتي قنا والأقصر، لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل، وذلك  في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

 قام بالتدريب  وائل فراج مدير عام إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالوزارة، وبحضور الدكتورة هدى سعدى محمدين - مقررة فرع المجلس.

ويأتي هذا التدريب في إطار إطلاق حملة طرق الأبواب تحت شعار "مراكب النجاة شراعها مصري" بعدد من القرى الأكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بمحافظتي قنا والأقصر، حيث إن الرائدات سيقمن بعمليات التوعية على مستوى هذه القرى. 
 
وقال وائل فراج، مدير عام إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، إن الوزارة نفذت برنامج التثقيف والتوعية لـ 200 من رائدات المجلس القومي للمرأة بمحافظتي قنا والأقصر، بواقع 4 دورات تثقيفية على شارك في كل منهم 50 رائدة، وذلك لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية؛ تمهيدا لبدء حملات طرق الأبواب التي سينفذها المجلس القومي للمرأة في المحافظتين بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة.

وتابع فراج أن البرامج يأتي في إطار إستكمال اعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن برنامج عمل الحكومة 2018 – 2022 "مصر تنطلق" في ضوء خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ووفقاً للبرامج المعتمدة لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج -الهدف الاستراتيجي الأول " حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، البرنامج الرئيسي الأول "الاستقرار الأمني"، البرنامج الفرعي العاشر مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضحت إيزيس محمود، المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومي للمرأة، أنه تمهيداً لإطلاق حملة طرق الأبواب، نظم المجلس دورات تدريبية لـ 200 من رائدات المجلس بمحافظتي قنا والأقصر، لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل.

يذكر أن رسائل الحملة تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر التي تصل لحد الموت غرقا، والتنويه عن وجود طرق شرعية ومتاحة لهجرة الشباب للعمل بالخارج.

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