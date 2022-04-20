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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

البرلمان العربي: أداء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية خطوة نحو تحقيق الاستقرار باليمن

صدى البلد

ثمن البرلمان العربي، خطوة  أداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمين الدستورية اليوم، أمام مجلس البرلمان اليمني في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية، معتبرها خطوة فارقة وبداية حقيقية من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار ، وإنهاء الأزمة اليمنية التي طال أمدها.

وجدد البرلمان العربي، تضامنه ودعمه الكامل  لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، معرباً عن تطلعه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، ومؤكداً على  موقفه الثابت ودعمه لجهود الحل السلمي بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويُلبي تطلعات شعبه في الأمن والسلام والاستقرار، ومعولاً على دور المجلس في استعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات بها .

 

وأعرب البرلمان العربي عن تمنياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي وأعضائه كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية لاسيما في هذه المرحلة الفارقة  لخدمة اليمن وشعبه .

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