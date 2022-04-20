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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمدة ماريوبول يعلن مقتل عشرات الآلاف ومحاصرة أكثر من 100 ألف مدني

عمدة ماريوبول يعلن
عمدة ماريوبول يعلن مقتل عشرات الآلاف ومحاصرة أكثر من 100 ألف

أعلن عمدة مدينة ماريبوبول الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مقتل عشرات الآلاف ومحاصرة أكثر من 100 ألف مدن، منذ بدء الهجوم الروسي على المدينة الساحلية.

وأعرب عمدة ماريوبول عن أمله في في أن يتم إجلاء 6 آلاف مدني اليوم.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، أن بلادها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع روسيا في شأن عمل ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول المحاصرة، اليوم الأربعاء.

وأضافت: «بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي في ماريوبول، هذا هو المكان الذي ستتركز جهودنا عليه اليوم».
وهذا الاتفاق هو الأوّل من نوعه منذ السبت، وفق ما كشفت المسؤولة الأوكرانية.

وجاء في وقت وجّه آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في ماريوبول نداء يائسا إلى المجتمع الدولي لإنقاذهم.

وأكد قائد للعسكريين الأوكرانيين المحاصرين في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية في جنوب شرقي أوكرانيا التي تريد موسكو السيطرة عليها، "ربما نعيش أيامنا الأخيرة إن لم يكن ساعاتنا الأخيرة".

وبدورها، كشفت المخابرات البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول الهجوم الروسي علي إقليم دونباس بـ شرق أوكرانيا.

وأعلنت الاستخبارات البريطانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تحاول كسر الدفاعات الأوكرانية في دونباس.

وقالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع البريطانية إن التواجد العسكري الروسي شرق أوكرانيا مستمر في التوسع.

وأشارت إلى أن الهجمات الروسية في أنحاء أوكرانيا تهدف لضرب التعزيزات الأوكرانية.
 

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