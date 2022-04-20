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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"عمر بيت يتيم" مبادرة إنسانية لدعم مرضى القلب بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

دعمت جمعية الأورمان بالدقهلية المبادرة الانسانية (عمر بيت يتيم) بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم فى شهر ابريل، والتى تستهدف دعم مرضى القلب غير القادرين بقرى ومراكز محافظة الدقهلية، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، وإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان،  دعم الجمعية لهذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم واستكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأوضح أنه بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ستقوم الأورمان بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظات الجمهورية.

وأفاد أن الجمعية تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة و بحضور أساتذة و متخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية و بالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة ، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن إحتفال الجمعية بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من إبريل من كل عام مستمر ولن ينقطع أبدا وأن الأورمان قد أخذت على عاتقها ومنذ أن أطلقت إحتفالات يوم اليتيم قبل أكثر من تاسعة عشر عاماً أن تكون الجمعة الأولى إنطلاقة عملية نحو عام كامل من الجهد لصالح الأيتام وتحقيقاً لهدف الإحتفال بيوم اليتيم بتوجيه أنظار الرأى العام لمشاكل وهموم الأيتام في ربوع مصر وخلق حلول عملية تغير من واقع معيشتهم وتصنع لهم مستقبل أفضل.

محافظة الدقهلية المستشفيات الجامعية التضامن الاجتماعي امراض القلب الأورمان

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