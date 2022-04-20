الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم والعظمي 25



كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء .

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن طقس اليوم يشهد انخفاض في درجات الحرارة، حيث تنخفض بحوالي درجتين إلى 3 درجات مقارنة بأمس خلال فترات النهار والليل لافتة إلى أن درجة حرارة العُظمى على القاهرة الكبرى تُسجل اليوم 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، و14 درجة مئوية خلال فترة الليل.

ونوهت " غانم " بوجود نشاط للرياح تتراوح ما بين 30 : 40 كم فى الساعة والذى يشعرنا ببرودة الجو لافتة إلى أن الطقس معتدل خلال فترة النهار، على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ولكنه مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن طقس ربيعي نهاراً، وطقس بارد ليلاً، مؤكدة على استمرار التحسن في الأجواء والانخفاض في درجات الحرارة إلى يوم الجمعة القادمة .



