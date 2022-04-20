الدفاع الروسية: تدمير 4 مراكز قيادة و57 نقطة لتجمع القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/، تدمير 4 مراكز قيادة و57 نقطة لتجمع القوات الأوكرانية وآليات ومعدات عسكرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إفادة صحفية - إنه "جرى القضاء على 40 عنصرا من القوات الأوكرانية وتدمير آليات عسكرية بصورايخ عالية الدقة"، موضحا أنه "تم كذلك تدمير 73 منشأة عسكرية و57 نقطة تجمع آليات وأفراد خلال الليلة الماضية".

وأضاف أن القوات الصاروخية والمدفعية استهدفت 1053 موقعا من البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، كما تم تدمير 6 دبابات و9 مدرعات، وأكد أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية، كما تم إسقاط صاروخين من طراز "توتشكا أو" في دونيتسك.