عالم أزهري يشرح معنى اسم الله "الجبار" .. فيديو

تناولت فقرة "محبة مني"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، والتي تذاع في شهر رمضان الكريم، من تقديم العالم الأزهري أحمد عبد الرحمن "اسم الله الجبار".

وقال العالم الأزهري: "البعض يعرف أن الاسم معناه أن الله جبار على الظالمين والمتكبرين، لكنهم لا يعرفون أن الله اسمه الجبار من الجبر، جبر القلوب والطيبين ومنكسري القلوب".

وأضاف: "في القرآن قصة لطيفة جدا، ناس كتير مش بتاخد بالها منها لأنها بين السطور، سيدنا نوح، لما أمره الله بأن يدعو قومه، وآمن به قليلون، حتى أهل بيته لم يؤمنوا به، عندما أمر الله السماء بأن تمطر كان منظر الناس في الغرق مفزع جدا، كان من بينهم ابن سيدنا نوح".

وتابع: "هل ترك الله سيدنا نوح يرى ابنه وهو يغرق؟! لا، لذلك جبر الله خاطر سيدنا نوح، وقال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين .. أي أن الله سبحانه وتعالى أمر الموج بأن يرتفع حتى لا يرى سيدنا نوح ابنه وهو يغرق، كما جبر الله قلب سيدنا النبي في أمور كثيرة مثل رحلة الإسراء والمعراج، لذلك كان النبي عندما يسجد يقول اللهم ارحمني واجبرني".