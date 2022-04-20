شراكة بين فولفو وStoreDot الإسرائيلية لتقديم تكنولوجيا الشحن الكهربائي في 5 دقائق

أعلنت فولفو عن شراكة استثمارية جديدة مع شركة البطاريات StoreDot ، وهي شركة إسرائيلية تعمل على تطوير تكنولوجيا بطاريات الشحن السريع للمركبات المكهربة.

وأعلنت شركة StoreDot أنها تعمل على تقنية جديدة يمكن أن ينتج عنها بطاريات تشحن السيارات في 5 دقائق لتقدم ما يصل إلى 99 ميلًا من النطاق الكهربائي النقي.

ووفقا لموقع auto express للسياارت، فإن التحالف بين فولفو و "ستور دوت" يعني أن تقنيات الشركة الإسرائيلية ستكون متاحة لسيارات فولفو وبولستار بحلول عام 2024.

وقال "ألكسندر بيتروفسكي"، رئيس فولفو لتكنولوجيا السيارات في “فولفو” ، "إن استثمارنا في StoreDot يناسب تمامًا منهجنا ، كما أن التزامهم الكامل بالكهرباء والنقل ذات البصمة الكربونية الفرية يتناسب مع التزامنا. نحن متحمسون لجعل هذا تعاونًا ناجحًا لكلا الطرفين والعمل على تقديم هذه التكنولوجيا الرائدة في السوق قريبا ".

يأتي مشروع شراكة فولفو مع StoreDot بعد أربعة أشهر فقط من إعلان الشركة السويدية عن تعاونها مع شركة Northvolt باستثمارات تقدر بـ 2.5 مليار جنيه استرليني لبناء منشأة بحث وتطوير لبطاريات السيارات الكهربائية.

وإذا صحت مزاعم شركة StoreDot الخاصة بشحن السيارة في 5 دقائق فهي بذلك تقدم أسرع بطارية شحن في عالم المركبات الكهربائية حتى الآن. تقول StoreDot إنها بالفعل أنتجت بنجاح ألف خلية بطاريات وركبتها في أجهزة الهواتف المحمولة والطائرات بدون طيار ودراجة كهربائية بالكامل، كما قامت بعرض وقت إعادة شحن السكوتر لمدة خمس دقائق فقط في عام 2019 مع عرض توضيحي مباشر لنطاق السير.

ولجعل تكنولوجيا الشحن في 5 دقائق تعمل في السيارات الكهربائية ، سيتطلب هذا الأمر نوعية شواحن ذات طاقة أعلى بكثير من تلك المستخدمة حاليًا. ومع ذلك ، لم تعلن StoreDot بعد عن مخرجات الطاقة التي قد تتطلبها أجهزة الشحن الجديدة .