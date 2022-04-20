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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نواجه آخر أيامنا.. قائد عسكري أوكراني يستغيث بالأجانب لمساعدتهم

صدى البلد

قال سيرهي فولينا قائد آخر القوات الأوكرانية المتبقية التي تسيطر على مدينة ماريوبول المحاصرة  إن نحو 500 جندي مصاب والعديد من المدنيين معهم في مصنع آزوفستال للصلب ، الذي أصبح آخر مكان لحماية الأوكرانيين في المدينة الساحلية ضد تقدم روسيا.

ووفقا لما نشرته NBC NEWS، حيث خرج القائد العسكري في مقطع فيديو نشره مؤخراً، أوضح فيه الموقف اليائس الذي يواجه المقاتلين وطلب من القادة الأجانب مساعدتهم في الوصول إلى بر الأمان، قد يكون هذا هو النداء الأخير في حياتنا، وربما نواجه آخر أيامنا، إن لم تكن ساعاتنا الأخيرة".


وكان قد أعلن عمدة مدينة ماريبوبول الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مقتل عشرات الآلاف ومحاصرة أكثر من 100 ألف مدن، منذ بدء الهجوم الروسي على المدينة الساحلية.

وأعرب عمدة ماريوبول عن أمله في في أن يتم إجلاء 6 آلاف مدني اليوم.

تعد ماريوبول مدينة ذات أهمية استراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا على حدود بحر آزوف وتقع على بعد حوالي 35 ميلاً من الحدود الروسية ، محور الهجمات الروسية منذ منتصف مارس ولذلك سيمثل الاستيلاء عليها دفعة كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يشن هجومه في منطقة دونباس.

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