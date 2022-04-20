مسحة طبية جديدة لبعثة الأهلي قبل مواجهة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

تجري بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المغرب برئاسة محمود الخطيب، اليوم مسحة طبية على هامش الاستعداد لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الفريق لخوض مرانه الثاني اليوم على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا، في إطار الاستعداد للمباراة التي تقام مساء الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس.



وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.



كانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.