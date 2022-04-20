شكري يلتقي رئيس قطاع الاستدامة بـ «جنرال إلكتريك» والمبعوثة الألمانية للمناخ الدولي|صور

تواصلا مع الاطراف المعنية..

استقبل وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، روجر مارتيلا، رئيس قطاع الاستدامة بشركة “جنرال إلكتريك”.

كما استقبل شكري اليوم أيضا، جنيفر مورجان، المبعوثة الألمانية الخاصة لعمل المناخ الدولي.

ويأتي ذلك في إطار حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على التواصل مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ، ومن بينهم ممثلو القطاع الخاص.

ويأتي اللقاء في ضوء حرص الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بتغير المُناخ، وقد تم في هذا الصدد التباحث خلال اللقاء حول قضايا عمل المُناخ الدولي والتنمية المستدامة.

وتتعدد لقاءات وزير الخارجية من أجل التنسيق مع الاطراف المختلفين استعدادا لاستضافة مصر قمة المناخ المقبلة والمقررة في نوفمير المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتعتزم مصر تعزيز تعاونها مع جميع الأطراف وإبداء روح الريادة المشتركة لتعزيز الرخاء المشترك من خلال النمو المرن والمستدام في مجال المناخ، وأخذاً في الاعتبار الإمكانات الكبيرة لمصر في قيادة تحول أخضر شامل وعادل، وانفتاحها على استكشاف الشراكات الثنائية والمزيد من التعاون من خلال الاستثمارات وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



لقاء الوزير شكري مع المبعوثة الالمانية لعمل المناخ

لقاء الوزير شكري مع المبعوثة الالمانية لعمل المناخ

لقاء الوزير شكري مع المبعوثة الالمانية لعمل المناخ

لقاء الوزير شكري مع المبعوثة الالمانية لعمل المناخ

شكري يستقبل روجر مارتيلا رئيس قطاع الاستدامة بشركة جنرال الكتريك