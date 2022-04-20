حمد إبراهيم: المدافع الشاب محمد نصر ينتظره مستقبل واعد في الإسماعيلي

أشاد حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، باللاعب محمد نصر قلب دفاع الفريق الشاب بعد أدائه المميز خلال مواجهة إيسترن كومباني الماضية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح اللاعب الشاب الذى يعد من أبناء قطاع الناشئين فى تقديم أوراق اعتماده بالظهور بشكل مميز فى اللقاء الماضي والذى انتهي بهدفين نظيفين مساء أول أمس الإثنين علي ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وأضاف مدرب الإسماعيلي: ” أثق فى قدرات اللاعب فهو مدافع واعد وينتظره مستقبل جيد مع الفريق شريطة الإستمرار على مستواه فى الفترة المقبلة “.

وتابع : ” تحدثت مع اللاعب قبل المباراة من أجل تخفيف حجم الضغوط عليه وطالبته بالتركيز فقط واللعب بطريقة سهلة خاصة وأنها أول مواجهة له أساسيًا بمسابقة الدوري العام“.

وأتم تصريحاته : ” الفريق يضم لاعبين شباب واعدين لكن يجب إشراكهم فى الوقت المناسب لضمان ظهورهم بمستوى مميز والمساهمة فى قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية“.