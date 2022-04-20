عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمد إبراهيم: المدافع الشاب محمد نصر ينتظره مستقبل واعد في الإسماعيلي

حمد إبراهيم
حمد إبراهيم

أشاد حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، باللاعب محمد نصر قلب دفاع الفريق الشاب بعد أدائه المميز خلال مواجهة إيسترن كومباني الماضية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح اللاعب الشاب الذى يعد من أبناء قطاع الناشئين فى تقديم أوراق اعتماده بالظهور بشكل مميز فى اللقاء الماضي والذى انتهي بهدفين نظيفين مساء أول أمس الإثنين علي ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وأضاف مدرب الإسماعيلي: ” أثق فى قدرات اللاعب فهو مدافع واعد وينتظره مستقبل جيد مع الفريق شريطة الإستمرار على مستواه فى الفترة المقبلة “.

وتابع : ” تحدثت مع اللاعب قبل المباراة من أجل تخفيف حجم الضغوط عليه وطالبته بالتركيز فقط واللعب بطريقة سهلة خاصة وأنها أول مواجهة له أساسيًا بمسابقة الدوري العام“.

وأتم تصريحاته : ” الفريق يضم لاعبين شباب واعدين لكن يجب إشراكهم فى الوقت المناسب لضمان ظهورهم بمستوى مميز والمساهمة فى قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية“.

 

 

حمد ابراهيم الدوري المصري محمد نصر ايسترن كومباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

مفيش جريمة.. تفاصيل قصة فتاة البلكونة من الألف إلى الياء.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022

ترشيحاتنا

أسعار الذهب ترتفع 20 جنيها خلال تعاملات اليوم

الاتحاد الأوروبي يستعد لوقف استيراد الوقود النووي من موسكو.. وتعليق التأشيرات للروس

شكري يلتقي رئيس قطاع الاستدامة بـ «جنرال إلكتريك» والمبعوثة الألمانية للمناخ الدولي|صور

ننشر لوجو احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء

قائد ماريوبول مستغيثا بعد اقتراب القوات الروسية: نعيش لحظاتنا الأخيرة

التعليم: إلغاء الصف السادس الابتدائي شائعة لا أساس لها من الصحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

"سينا أقوى بينا" .. القوات المسلحة تحتفل بذكرى تحرير سيناء| شاهد

مش شاطرة في التفاوض.. أبرز تصريحات حنان مطاوع بأحد البرامج.. فيديو جراف

مفيش جريمة.. تفاصيل قصة فتاة البلكونة من الألف إلى الياء.. فيديوجراف

متطرف وشاذ ومغتصب .. من هو راسموس بالودان الذي حرق المصحف بالسويد؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ