ليلة روحانية بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية.. الخميس

فى إطار الاحتفالات الفنية والثقافية التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المعظم، تقام يوم الخميس 21 إبريل (20 رمضان) عدد من الأنشطة بمراكز الابداع التابعة له.



البداية مع ليلة فنية لكورال أطفال مركز طلعت حرب الثقافي بمقر المركز بالسيدة نفيسة والذي يضم عددًا من المواهب من ذوي الهمم، ويقدم باقة من أجمل الأغنيات احتفالا بشهر رمضان المعظم منها : " رمضان جانا " ، حالو يا حلو" ، أهو جه يا ولاد " .



كما تقدم فرقة "دراويش المولوية" إبداعاتها الروحية بمركز إبداع قبة الغوري بمنطقة الأزهر والتى تقدم عروضها الصوفية الشهيرة، كما تقدم عدد من الابتهالات والتواشيح الدينية الصوفية منها يا "امام الرسل يا سندي"، "أنت باب الله معتمدي"، "وبدنيايا وآخرتي"، "يا امام الرسل خذ بيدي".

وفي مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز يستمع الجمهور إلى نخبة مختارة من الموشحات والتواشيح الدينية يقدمها الشيخ إيهاب يونس وفرقته الموسيقية منها مقطوعة "ادركنا يا الله" ، ثم اغنية " هليت يا شهر النور " ، أنشودة " يا مالك القادري "، وغيرها من الأغنيات الدينية .



جدير بالذكر أن إيهاب يونس تخرج فى كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة بجامعة الأزهر، وبدأ مشواره منذ الصغر، وتأثر بكبار المنشدين منهم النقشبندى والهلباوى والفيومى وطوبار.

اما جمهور العود فهو على موعد مع الفنان ماريو سعيد وفرقته بمركز ابداع بيت العود العربي " ببيت الهراوي " خلف الجامع الأزهر، يتنوع البرنامج ما بين مؤلفات الفنان والاعمال التراثية منها .: "كسكيتا"، خطوات، "لف ودوران" ، تنهيده"، "سماعى بياتى"، "شورى" لعبد داغر، "فجر " لسيد درويش ، ميدلى عبد الوهاب ، تخرج ماريو من بيت العود العربى تحت إشراف الفنان العالمى نصير شمة بتقدير عام جيد جداً، ثم عمل استاذاً ببيت العود بعد التخرج منه ، له العديد من المؤلفات الموسيقية، و أسس فرقته "صول " و أقام معها الكثير من الحفلات فى مختلف المسارح فى القاهرة و خارجها بالاضافة الى حفلاته الفردية.



وعلى الجانب الأخر تختتم مسرحية "صحينا يا سينا" عروضها المسرحية بقصر الأمير طاز بحي الخليفة ، والتى قدمت 4 ليالي مسرحية على مسرح القصر، المسرحية من تأليف خميس عز العرب وإخراج عصام الشويخ.

0F0B0247-81BA-4E41-9D7A-5560B070DD51

4576C083-102F-4B8E-9D3A-17AF5A405DA0