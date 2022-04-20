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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مؤلم.. أم أوكرانية تحتضن تابوت جثمان ابنها قبل الدفن.. صور

أم أوكرانية
أم أوكرانية

في لقطات مؤلمة بكت  أم أوكرانية على نعش ابنها الذي مات على يد القوات الروسية ، بينما ألقت أخرى نظرة أخيرة على وجه ابنها الجندي قبل دفنه في مشاهد تنم عن ما  خلفته  الحرب الروسية عليها.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، جاءت الصور المفجعة لإحدى الجنازات من داخل بلدة  إيربين ، وهي بلدة احتلتها القوات الروسية لمدة شهر تقريبًا بعد الاستيلاء عليها في الأيام الأولى خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.

أم أوكرانية

وأفادت الصحيفة أنه منذ تحرير تلك البلدة ، ظهرت العديد من الفظائع الروسية، حيث تتسع  المقابر  كل يوم مع اكتشاف المزيد من جثث المدنيين والجنود الذين قتلتهم القوات الروسية.

 

وفي أحد المشاهد المؤلمة ظهرت امرأة مسنة يوم الأحد في صور ترتدي معطفا أحمر واقفة على حافة المقبرة، ورأسها يرتكز على نعش ابنها الذي كان على وشك أن ينزل في قبر محفور بالفعل وبدت غير قادرة على ترك نعش ابنها، الذي كان يحتوي على مجموعة صغيرة من الزهور الحمراء الموضوعة فوق غطائه الأزرق.

أم أوكرانية


واجتمعت عائلتها حولها ، وقفوا في صمت بينما كانت المرأة تقضي لحظاتها الأخيرة مع حبيبها المفقود.

 

وبعد مرور بعض الوقت ، ظهرت واقفة بجانب القبر حيث تم إنزال التابوت على الأرض.

أم أوكرانية

وكان حفارو القبور يلقون  التراب الرملي فوق التابوت ، ظهرت المرأة وهي ممسكة من قبل قريب آخر وهي تبكي وهي تحمل منديلًا على وجهها بينما كان شعرها الناعم يتطاير في مهب الريح.

 

وأشارات الصحيفة البريطانية ان هذه المشاهد اصبحت شائعة في جميع أنحاء أوكرانيا منذ أن بدأت القوات الروسية  حربها في 24 فبراير ، عندما دخلت أوكرانيا وبدأت في محاصرة البلدات والمدن.

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