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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على سفينة عمرها 700 عام في إستونيا.. صور

حطام السفينة
حطام السفينة

عثر علماء آثار على  سفينة عمرها 700 عام كانت جزءًا من الرابطة الهانزية " وهي شبكة تجارية قوية تشكلت عام 1356 امتدت من إنجلترا إلى روسيا"، على بعد خمسة أقدام فقط تحت شوارع  مدينة تالين بدولة إستونيا.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم العثور على السفينة التي يبلغ طولها 80 قدمًا ، والتي تعود إلى القرن الثالث عشر، أثناء القيام  بأعمال البناء في العاصمة الإستونية.

 

كانت السفينة هي العمود الفقري للرابطة الهانزية، التي شنت الحرب في أوجها لحماية مصالح أعضائها.  

 

وقال عالم الآثار مهكيل تاممت إن حطام السفينة  المكتشفة حديثا في حالة أفضل  من المتوقع.

حطام السفينة

وأضاف العالم السفينة يبلغ طولها 24 مترا وعرضها تسعة أمتا، و أن  ألواحها الخشبية سليمة حتى ثلاثة أمتار من قاع السفينة.

 

وأوضح العالم ان السفينة المكتشفة  تم بناؤه باستخدام جذوع وألواح خشب البلوط الضخمة، حيث  تحتوي السفينة على ألواح خشبية متداخلة ، ومختومة بشعر الحيوانات والقطران.

حطام السفينة

وأشار عالم الآثار إلى أن الباحثين وجدوا مادة صوفية مستخدمة للتغليف، كما وجدوا بعض الأدوات وشظايا الأحذية الجلدية  ترجع  إلى العصور الوسطى.

 

وأفاد العالم  أن اختبار dendrochronology أظهر أن حطام السفينة يرجع تاريخه إلى ما بين 1298 و 82 عامًا أقدم من ترس بريمن.
 

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