إنفوجراف.. 9 قرارات للحكومة خلال اجتماعها اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات وإصدار عدد من القرارات، كالتالي:

- الموافقة على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال:

نصت التعديلات نصت على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة.

وأكدت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل مخالف.

- الموافقة على اتفاق التمويل بين مصر وبنك التصدير والاستيراد الكورى بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو لتحديث خط السكة الحديد بالأقصر – السد العالى.

- الموافقة على اتفاق عقد تمويل تعويضى بين مصر، وصندوق النقد العربي، بـ 87.7 مليون دينار عربى حسابى لإزالة اثار فيروس كورونا.



- الموافقة على تخصيص أرض بالأقصر لاستخدامها في إقامة مركز شباب.

- الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بجنوب سيناء لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، لاستخدامها في إقامة محطة ميكروويف.

- التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات المراقبة والرصد لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة.

- الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات.

- الموافقة على حصول السكة الحديد على تمويل تجاري لشراء 50 جراراً جديداً وتحديث 50 جرار هنشل.

- الموافقة على إصدار 150 عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسين جنيهاً لعملية ترميم طريق الكباش.

- سك عملة متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة احتفالية افتتاح الطريق بعد ترميمه.