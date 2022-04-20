أبرزها الريان .. أزهري يتحدث عن الجنة وأبوابها |فيديو

قال الشيخ عبد الغني سليم، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى أعد الجنة للمتقين، ونحن في رمضان شهر التقوى كما وصفه الله عز وجل، معقبًا أن كل مؤمن يتقي الله يبني الله له بيتًا في الجنة .



وتحدث "سليم" خلال حواره ببرنامج "قلبي معاك" من تقديم سارة الشناوي والمُذاع على فضائية "صدى البلد" عن الجنة وأبوابها، قائلًا:" الرسول الكريم قال إن للجنة ثمانية أبواب، منها سبعة أبواب مغلقة وباب واحد مفتوح وهو باب التوبة".



وتابع:" من كان من أهل الصلاة يدخل من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة يدخل من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد يدخل من باب الجهاد "، متابعًا:" وهناك باب الصيام والذي يسمى باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون ".



وأردف :" أن هذا الباب يشمل كافة أنواع الصيام الفريضة والنافلة ولم يختص الرسول الكريم فئة بعينها"، متابعًا :" قال الرسول الكريم من صام يومًا لوجه الله باعد الله بينه وبين النار ".



