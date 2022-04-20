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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمال سليمان يكشف كواليس استعداده لشخصية مصمم أزياء بـ"ظل"

جمال سليمان
جمال سليمان

كشف الفنان جمال سليمان تفاصيل تحضيره لشخصية مصمم أزياء بمسلسل ظل الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال: التحضير أخد مني وقت و شاهدت أفلاما  تتحدث عن مصممين الأزياء ولقاءات مع مصممين ووجدت أن بعضهم حياتهم غريبة وحاولت اجمع تفاصيل كثيرة وضعتها في الشخصية وهذا تطلب مني شكل معين بالاتفاق مع الاستايلات.

وكان قد الفنان جمال سليمان سبب اعتذاره العام الماضي عن مسلسل ظل، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال "سليمان" في تصريحات لـ"صدى البلد": ارتبطت العام الماضي  بمسلسل الطاووس واحببت قصته ولذلك اعتذرت عن مسلسل ظل، وصادف أنه تأجل، وحينما تجدد الأمر اضطرت لتغيير شخصيتي في العمل بسبب التزامي بمسلسل مين قال؟؛ لأن الشخصية الأولى التي كنت ألعبها كانت تحتاج لساعات تصوير أكبر من الشخصية التي أجسدها حاليا.

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وكان الفنان جمال سليمان أوضح سبب حماسه للتواجد في مسلسل مين قال، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال "سليمان" في تصريحات لـ"صدى البلد": بصراحة قصة المسلسل حساسة جدا وتهم أغلب الأسر في مصر والعالم العربي، وتحمست لوجود المخرجة نادين خان، فهي متمكنة من أدواتها، وتهتم بالتفاصيل، فالأمر ليس مجرد لقطات وصور وحركة كاميرا فقط، ولكن الإنسانيات والإيقاع مهمين، وهى من تلك المدرسة الإخراجية.

جمال سليمان الفنان جمال سليمان سوشيال ميديا مسلسل الطاووس الموسم الرمضاني

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