الميداني: نشكر الرئيس السيسي على دعم الرياضة ..وجاهزون لاستضافة الجائزة الكبرى للسلاح

أكد أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ، ومدير بطولة الجائزة الكبري، التى ستقام بالقاهرة في الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى الأول من مايو المقبل أن مجلس الإدارة برئاسة عبدالمنعم الحسينى في إجتماعات مستمرة ووضعنا خطة للاستعداد الجاد قبل إستضافة مصر لبطولة الجائزة الكبري بعد قرار الاتحاد الدولي باسنادها لمصر عقب اعتذار كولومبيا.

واضاف سمير الميداني، أنه يتابع كافة التفاصيل الخاصة ببطولة الجائزة الكبري وعلى تواصل دائم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي لم يبخل باى جهد لإنجاح كافة الأحداث الرياضية.

وأشار مدير بطولة الجائزة الكبرى،الكبرى، إلى أنه يتابع كل كبيرة وصغيرة ويتحقق بنفسه من سلامة كافة الادوات والاجهزة والكهرباء والانترنت وسلامة الاتوبيسات المخصصة لنقل البعثات المشاركة بهذا الحدث وعمل معاينه للمدخل الخاص باللاعبين وتصريح الدخول وكافة الامور الادارية حتى دورات المياه تم عمل معاينه لها بالاضافة الى ان هناك خط مفتوح مع مسؤلى مطار القاهرة الدولي.

وأشاد أحمد سمير الميداني، بدعم الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم بقوة للرياضة المصرية.

وحرص الدولة على استضافة اكبر واهم الأحداث الرياضية.

وكشف الميداني أن بطولة الجائزة الكبرى ستقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة وستقام على اربع صالات نظرا لكثرة عدد المشاركين والمتوقع ان تشهد مشاركة مايقرب من 60 دولة.

جدير بالذكر ان الاتحاد المصري حصل على إشادة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للعبة وكافة المشاركين في بطولة كأس العالم الاخيرة التى اقيمت بالقاهرة في شهر فبراير الماضي وخرجت بصورة مشرفة امام العالم مما جعل الاتحاد الدولي لم يتردد في اسناد بطولة الجائزة الكبري لمصر بعد اعتذار كولومبيا عن إستضافة هذا الحدث.