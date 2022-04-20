برفقة محمد لطفي.. شاهد أحدث ظهور لحسن أبو الروس من كواليس "توبة"

نشر الفنان حسن أبو الروس، فيديو جديدا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر حسن أبو الروس، في الفيدسو برفقة الفنان محمد لطفي، من كواليس تصوير مسلسل “توبة”، مما نال إعجاب متابعيه.

شهدت الحلقة 18 من مسلسل توبة العديد من الاحداث الهامة حيث بدأ توبة في الانتقام .

وقام توبة خلال الحلقة بخطف رجال سيد الأجنبي واعترفوا بكل شيء وقاموا بفتح كاميرات المراقبة لتوبة .

وقام توبة بقتل رجال سيد الأجنبي ليبدا في الانتقام من الأجنبي الذي قتل والده و زوجته .

وقام سيد الأجنبي بقتل رحاب الجمل بعد ان حقق الاستفاضة الكبري منها .

وينتقم توبة لزوجته ووالده من سيد الأجنبي حيث يقوم بضربه في جميع أنحاء جسده ثم يضعه في صندوق ويلقيه في البحر لياخذ بثأر زوجته ووالده.