إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بـ كفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، وتحديدا أمام شركة الكهرباء ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى البرلس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات وغرفة مديرية الصحة ومرفق الإسعاف إشارة بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 4 أشخاص.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من محمد .ع 34 سنة، بكدمات، وسحجات، ومحمد.ع.ا 26مطوبس، بكدمات وسحجات متفرقة، وأحمد.م، 30، سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات، ومحمد.ك.م سنة 26، بكدمات وسحجات وجميع الحالات مستقرة وتحت الفحص بالاستقبال.