التوسعة السعودية الثالثة لتوفير الخدمات لقاصدي المسجد الحرام في العشر الأواخر

كثفت وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها للعشر الأواخر من شهر رمضان، لتقديم الخدمات للمصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة وتوفير الخدمات لرواد وقاصدي المسجد الحرام.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء عن مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الشمالية وليد المسعودي قوله "إن الإدارة وبالتنسيق مع إدارة الأبواب تتولى تجهيز أبواب التوسعة لتقديم خدمات للمصلين وفتح الأبواب من جميع المحاور المؤدية لمبنى التوسعة من الجهات الغربية والشمالية والشرقية حسب الخطط التي تتناسب مع إدارة الحشود لقاصدي التوسعة السعودية الثالثة.



وأشار المسعودي إلى أنه جرى الإشراف على وتجهيز 80 مصلى داخل مبنى التوسعة و15 مصلى في الساحات المحيطة وتجهيز 9436 سجادة في المصليات، فضلا عن الاستفادة من المشربيات الرخامية بعدد 460 مشربية في الأدوار، وتأمين حافظات ماء زمزم المبارك بعدد يتراوح ما بين 1000 إلى 4000 حافظة في أوقات الذروة، وتأمين المصاحف في الأرفف الرخامية بعدد 300 دولاب تتسع لأكثر من 100000 مصحف.



وأضاف أن الإدارة أشرفت على تجهيز نظام الإضاءة الداخلية والخارجية بعدد 5764 وحدة من خلال الجولات اليومية.



وأوضح أنه جرى كذلك التأكد من ملائمة جودة التكييف في جميع الأدوار.. حيث يتم تشغيل التشلرات بعدد يتراوح ما بين 2- 16 تشلر، والتي يعتمد تشغيلها بناء على درجة حرارة الجو الخارجي، وعدد المصلين الموجودين.



وأشار إلى أنه جرى التأكد من كفاءة الاستخدام لدورات المياه والبالغ عددها 2586 منها 72 دورة مياه للمعاقين مزودة بـ 6 مصاعد خدمية خاصة بهم و978 مكانا للوضوء.