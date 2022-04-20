هخلي ابني كده.. انتصار : محمد رمضان كان بيروح المسارح يوميًا |فيديو

تحدثت الفنانة انتصار، عن رأيها في عمل أبناء الممثلين في المجال الفني، قائلة :"في المصالح الحكومية كان يقولوا، تعيين أبناء العاملين، وهذا حقيقي لأنهم أقرب للمهنة، من أي حد من الخارج، حتى لو موهوب، ولكن في الحقيقة يستحقون فرصتهم".

وأضافت الفنانة انتصار، الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، أن محمد رمضان مجتهد وكان يذهب لكل المسارح بشكل يومي، مستطردة:" هخلي ابني كدا، ونفسي الناس تنظر للأشياء الإيجابية".

وعن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قالت إنه محمل بمشاكل وهموم الفنانين، في النقابة، وهو إنسان ناجح ومحترم ومهني بشكل كبير، مستطردة:" أشرف زكي عايش حياة الآخرين مش حياته".