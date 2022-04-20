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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابلو الحلقة 19.. دارين حداد تخطف طفلا من المستشفى وتهرب

حسن الرداد
حسن الرداد

أذاعت قناة “المحور” الحلقة 19 من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة القبض علي عبودة ( احمد عبد الله ) مساعد بابلو ( حسن الرداد ) بعد ان تقدمت ارملة جلال ببلاغ ضده .

كما قام بابلو بضرب نورا ( غفران ) بعد ان وجد في منزل كيمو ، وامر والدة كيمو بترك الحارة نهائيا ، فيما قامت ندي ( اروي جودة ) بترك منزل الزوجية بناء علي طلب والدها ، بعد ان رفض والد زوجها مشاركة والدها في مشروعه ، اما يارا ( دارين حداد ) فقد قامت باختطاف طفل من المستشفي وهربت به .

وخلال الحلقة 18 من مسلسل بابلو ، قام سيد بابلو ( حسن الرداد ) بالذهاب الي ارملة جلال لتوضيح انه لم يقتل زوجها. 

 

اما نورا ( غفران ) فقد حاولت التواصل مع خطيبها ( محمد العمروسي ) ليقوم باسعاف كيمو ( حسني شتا ) الا انه رفض ، واتكتشفت ندي ( اروي جودة ) وجود علاقه بين شقيقها وصديقه زوجته .

 

وجاءت احداث الحلقة 17 عديدة حيث تشاجرت زينات ( سلوي عثمان ) مع ضرتها وطردتها من المنزل ، الا انها فؤجئت اخذت ابنها معها .

اما والد ندي ( مصطفي فهمي ) فقد تعرض الي صدمه بعد وفاة حفيده اثناء ولادته ، والقي باللوم علي ابنه محمود حجازي الذي لم يكن مهتما بزوجته

وشهدت احداث الحلقة 16 من بابلو ولادة صافي ( دارين حداد ) في موعد مبكر ، واكد الاطباء ان حالتها الصحية صعبة.

اما توحه ( نجلاء بدر ) إنها فمازالت تمر بازمة صحية صعبة وقد عرضت علي بابلو ( حسن الرداد ) الزواج منها ، الا انه لم يعطها ردا .

وخلال الحلقة 15 من مسلسل بابلو بدأت نورا ( غفران محمد ) في الشعور بالضيق من خطيبها بسبب عدم البدء في تجهيزات شقة الزوجية ، وكشف لوالدتها عن رغبتها في فسخ الخطبة .

اما بابلو ( حسن الرداد ) فقد لجاءت اليه جارته حتي يجبر احد رجال الاعمال على الاعتراف بابنه من ابنتها ، بعد ان رفض الاعتراف به ، وهو ما تحقق .

 

وشهدت أحداث الحلقة 14 شعور توحة ( نجلاء بدر ) بالغيرة من شقيقتها التي تقلدت منصب مهم في المصنع الذي يعملان فيه سويا ، وفكرت في ترك العمل والبحث عن فرصة عمل أخرى .

أما ندى ( أروى جودة ) فقد لمحت ل بابلو ( حسن الرداد ) بحبها له، إلا أنه صدها نظرا لفرق المستوى الاجتماعي، مما دفعها للموافقة على الزواج من ابن رجل الأعمال صديق والدها، وقبل الفرح اشترطت على والدها أن تحصل على عقد حصتها في مجموعة الشركات.

وحملت الحلقة 13 من مسلسل بابلو العديد من الأحداث ومنها الإفراج عن بابلو ( حسن الرداد) بعد شهادة ندي ( اروي جودة ) انه كانت معه وقت مقتل جلال.

من ناحية أخرى بدأت علاقة حب بين ندي وبابلو، وهو ما دفعه لاصطحابها معه في حفل خطوبة شقيقة توحه ( نجلاء بدر ) والدكتور ( محمد العمروسي ) الا ان توحه ظهرت عليها علامات الغيرة.

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان  حسن الرداد  و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي  ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي

بابلو نجلاء بدر محمود حجازي أروى جودة حسن الرداد الفنان حسن الرداد مصطفى فهمي

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