ببدلة كلاسيكية.. أمير كرارة في أحدث ظهور له

نشر الفنان أمير كرارة، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر أمير كرارة في الصورة ببدلة كلاسيكية أنيقة، مما نال إعجاب متابعيه.

يذكر أن شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل.

وخلال أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل العائدون، ينجح علاء أو أبو عمر المجاهد (الفنان محمد عادل) في إرسال عدة صور لعدد من عناصر تنظيم داعش، ولكن اثناء الإرسال يذهب له أحد عناصر التنظيم، ويأخذ منه الفلاش ميموري، بحجة نسخ القرآن الكريم من عليها، ولكن في حقيقة الأمر يأخذها هو لفحصها.

بينما يشعر عمر (الفنان أمير كرارة) ونادين (الفنانة أمينة خليل) بالقلق على علاء، بعد انقطاع الإرسال بينهما فجأة، وفي الوقت ذاته يقوم عمر بفحص الصور التي وصلت لعناصر داعش من علاء، ومعه نبيل (الفنان محمود عبد المغني).