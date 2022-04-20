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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أجواء رياضية وتنافس شريف.. الخطيب يوجه الشكر لنادي الرجاء المغربي

الخطيب
الخطيب

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية إلى نادي الرجاء المغربي الشقيق وجماهيره الكبيرة، على الاستقبال الطيب لبعثة الأهلي قبل لقاء الفريقين بعد غدٍ الجمعة بمركب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال.


وخص الخطيب بالشكر لأنيس محفوظ، رئيس نادي الرجاء، الذي حرص على الاتصال به والاطمئنان على إقامة فريق الأهلي والعمل على راحته، انطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين.

الخطيب لرئيس الرجاء: الأهلي يتواجد في بلده الثاني 

وتبادل محمود الخطيب الحوار الأخوي مع رئيس نادي الرجاء مؤكدًا على أن الأهلي يتواجد في بلده الثاني ووسط أشقائه، وأن اللقاء سوف يجرى في أجواء رياضية وتنافس شريف بين فريقين عربيين شقيقين.

وشدد رئيس الأهلي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، وأن الرياضة وسيلة للمزيد من التقارب بين الشباب العربي، وتبقى العلاقة الطيبة والتي يراها رئيس الأهلي هي الأهم مع الرجاء المغربي الشقيق.
 

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