مسلسل المداح2 الحلقة20..حمادة هلال في اختبار صعب أمام مكائد الجنّية سهر الصايغ

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" حرص سيدة الأعمال ملك سليمان، التى تتقمصها شخصية الجنية مليكة وتجسدها سهر الصايغ، على تدبير عدة خطط للسيطرة على الأرض الزراعية التى يملكها صابر المداح "حمادة هلال" فى محافظة الفيوم، والتى قامت بحرق محصولها من قبل.

تجتمع ملك سليمان، برحاب "هبة مجدي" وأبوالخير "كمال أبورية"، وتخبرهما بأنها تريد السيطرة على أرض حمادة هلال من أجل بناء وتشييد مشروعها مهما كلفها الأمر، وتهدد سهر الصايغ رحاب بطردها من الشركة مقابل إقناع حمادة هلال ببيع أرضه لها أو الدخول معها فى شراكة من أجل تأسيس مشروعها، ولكن صابر يرفض عرض سيدة الأعمال ملك.. فماذا تخبئ أرض حمادة هلال من أجل استماتة الجنية ملك عليها؟

مكائد الجنية سهر الصايغ ضد أسرة حمادة هلال لاتزال موجودة، حيث تحاول السيطرة بشتى الطرق على حسن "خالد سرحان" بعد إقناعه أنه أصبح وليا من أولياء الله الصالحين ومعالجا روحانيا يسير على خطى شقيقه صابر المداح وصاحب الكرامات ويساعد فى شفاء المرضى.

وتختتم الحلقة بمواجهة ساخنة بين الشيخ عبدالرحمن "أحمد عبدالعزيز"، وبين أبو الخير "كمال أبو رية" والذى يقوم فيها الأخير بتحذير الشيخ عبدالرحمن من الاقتراب من الجنية مليكة أو التحدث عنها، وأنه فى حالة عدم الابتعاد عنها ستحدث له العديد من الكوارث.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي"

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهو أول عمل يجمع بين أحمد عبدالعزيز والفنان جمال عبدالناصر منذ التسعينيات وتحديدا منذ آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "الفرسان" وقدم عام 1994.

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.