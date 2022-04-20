برايتون يفرض التعادل السلبي أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول بالبريميرليج

خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره برايتون، في اللقاء الذي يقام حاليا على ملعب "الاتحاد" ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي

:حراسة المرمى: إيدرسون/

الدفاع: ستونز، لابورت، آكي، كانسيلو/

الوسط: رودريجو ، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، دي بروين/

الهجوم: رياض محرز، فودين.

مانشستر سيتي يدخل المباراة من أجل إعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

ودخل مانشستر سيتي المباراة من أجل إعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي في ظل المطاردة الشرسة من ليفربول على اللقب الموسم الحالي، حيث خطفها الأخير بفارق نقطتين عقب الفوز الأخير على مانشستر يونايتد.

ويمتلك مانشستر سيتي فى بنك رصيده 74 نقطة جمعها من الفوز في 23 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 72 هدفاً وتلقي 20 فقط، فيما يحتل ليفربول الصدارة برصيد 75 نقطة.

بينما دخل برايتون مباراة اليوم وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 13 وخسارة 10 لقاءات وتسجيل 29 هدفاً وتلقي 37